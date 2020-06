Solarbranche reicht wegen Fördergeld Verfassungsbeschwerde ein

BERLIN (Dow Jones)--Mit einer Verfassungsbeschwerde will die Solarbranche in Deutschland den Druck auf die Politik erhöhen, um rasch die zugesagte weitere Förderung der Photovoltaik gesetzlich zu verankern. Dazu hat der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) gemeinsam mit mehr als 100 Unternehmen eine einstweilige Anordnung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. So soll sichergestellt werden, dass die Bundesregierung den Solardeckel abschafft, mit dem die Förderung auf 52 Gigawatt installierter Leistung begrenzt wird.

"Mit der Verfassungsbeschwerde zieht die Solarbranche die Reißleine am Rettungsschirm, um in letzter Sekunde den Aufprall zu verhindern", erläutert BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Auslöser sei gewesen, dass der Bundestag auch in seiner jüngsten Sitzungswoche hier nicht aktiv wurde. Das beschwerdeführende hessische Unternehmen beruft sich laut BSW auf die Verletzung seiner Eigentumsrechte. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hatte Ende Mai angekündigt, dass in der nächsten Sitzungswoche - die ab 15. Juni beginnt - ein Trägergesetz zum Ausbau der Erneuerbaren Energien eingebracht werden solle.

Darauf setzt nun der BSW. "Nur dann kann der Bundesrat den Fall des Solardeckels am 3. Juli besiegeln", so Körnig. Für diesen Fall werde die Branche die Verfassungsbeschwerde "selbstverständlich sofort zurückziehen". Nach Angaben des Verbands würde ein weiterer Förderstopp den Solarmarkt mehr als halbieren.

