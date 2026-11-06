SolarEdge gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SolarEdge lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,14 Prozent auf 326,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 340,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at