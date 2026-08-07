SolarEdge informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SolarEdge hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 346,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at