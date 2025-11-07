SolarEdge mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SolarEdge hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,84 USD. Im Vorjahresquartal hatten -21,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 340,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 260,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at