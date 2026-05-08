SolarEdge öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SolarEdge hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SolarEdge ein EPS von -1,700 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 310,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 219,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at