SolarEdge verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SolarEdge präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

SolarEdge hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,000 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70,91 Prozent auf 335,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

SolarEdge vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 6,880 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -31,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,18 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 901,46 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 2,547 USD und einem Umsatz von 1,18 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at