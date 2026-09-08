Solaris Oilfield Infrastructur a Aktie

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WKN DE: A2DHUS / ISIN: US83418M1036

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08.09.2026 13:09:13

Solaris Energy Infrastructure Raises Q3, Q4 Adjusted EBITDA Guidance; Shares Rise

(RTTNews) - Solaris Energy Infrastructure, Inc. (SEI), a provider of energy infrastructure and power services, on Tuesday raised its adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) guidance for the third and fourth quarters of 2026, citing stronger contributions from its core power services business and better-than-expected performance from recently acquired businesses.

The company's shares were up more than 3% in pre-market trading.

For the third quarter of 2026, the company now expects adjusted EBITDA of $110 million to $130 million, compared with its previous guidance of $90 million to $105 million. The midpoint represents a 23% increase from the prior guidance.

For the fourth quarter, Adjusted EBITDA is now expected at $145 million to $180 million, up from the previous range of $100 million to $120 million. The midpoint represents a 48% increase from the prior guidance.

Solaris also initiated first-quarter 2027 Adjusted EBITDA guidance of $200 million to $240 million.

SEI shares closed at $55.00 on Friday, up 3.44%. Over the past 52 weeks, the stock has traded between $24.57 and $86.19.

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