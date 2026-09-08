Solaris Oilfield Infrastructur a Aktie
WKN DE: A2DHUS / ISIN: US83418M1036
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08.09.2026 18:11:28
Solaris Energy Stock Rises 16% After Raising Guidance
(RTTNews) - Solaris Energy Infrastructure Inc. (SEI) shares are currently trading at $63.62, up $8.62, or 15.66 percent on Tuesday, after the company raised its adjusted EBITDA guidance for the third and fourth quarters of 2026 and issued its first outlook for the first quarter of 2027.
Solaris closed the previous session at $55.00 and opened at $61.85 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $60.45 and $65.26, with volume at 1.87 million shares, compared with an average volume of 2.87 million. Its 52-week range is $24.57 to $86.19.
Solaris now expects third-quarter adjusted EBITDA of $110 million to $130 million, up from its previous forecast of $90 million to $105 million. For the fourth quarter, the company expects $145 million to $180 million, compared with its earlier range of $100 million to $120 million. The midpoint of the updated ranges represents increases of 23 percent and 48 percent, respectively.
For the first quarter of 2027, Solaris provided initial adjusted EBITDA guidance of $200 million to $240 million. The company provides power infrastructure solutions including generation, distribution, installation, commissioning and ongoing support.
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