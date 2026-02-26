26.02.2026 06:31:29

Solaris Oilfield Infrastructure A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Solaris Oilfield Infrastructure A ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Solaris Oilfield Infrastructure A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Solaris Oilfield Infrastructure A ein Ergebnis je Aktie von 0,190 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Solaris Oilfield Infrastructure A mit einem Umsatz von insgesamt 179,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 86,60 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,660 USD. Im Vorjahr waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Solaris Oilfield Infrastructure A mit einem Umsatz von insgesamt 622,21 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 313,09 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 98,73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen