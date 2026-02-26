Solaris Oilfield Infrastructure A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Solaris Oilfield Infrastructure A ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Solaris Oilfield Infrastructure A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Solaris Oilfield Infrastructure A ein Ergebnis je Aktie von 0,190 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Solaris Oilfield Infrastructure A mit einem Umsatz von insgesamt 179,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 86,60 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,660 USD. Im Vorjahr waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Solaris Oilfield Infrastructure A mit einem Umsatz von insgesamt 622,21 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 313,09 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 98,73 Prozent gesteigert.

