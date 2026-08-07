Solaris Oilfield Infrastructure A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Solaris Oilfield Infrastructure A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Solaris Oilfield Infrastructure A ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Solaris Oilfield Infrastructure A einen Umsatz von 149,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at