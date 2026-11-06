Solaris Oilfield Infrastructure A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Solaris Oilfield Infrastructure A veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Solaris Oilfield Infrastructure A ein EPS von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 104,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 341,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 166,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at