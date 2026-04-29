Solaris Oilfield Infrastructure A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Solaris Oilfield Infrastructure A lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 196,2 Millionen USD gegenüber 126,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at