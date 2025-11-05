Solaris Oilfield Infrastructure A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Solaris Oilfield Infrastructure A hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Solaris Oilfield Infrastructure A -0,040 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 122,39 Prozent auf 166,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at