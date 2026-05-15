Solaris Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Solaris Resources äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at