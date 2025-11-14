Solaris Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Solaris Resources stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Solaris Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 CAD je Aktie gewesen.

