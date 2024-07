Solaris SE: BaFin ordnet Beseitigung von Mängeln in Geldwäscheprävention und Risikomanagement an

Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die Solaris SE Mängel beseitigen muss. Mehrere Prüfungen hatten Defizite in der Geldwäscheprävention, im Meldewesen, im Auslagerungsmanagement und in der IT ergeben. Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin