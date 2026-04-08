SolarMax Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SolarMax Technology hat am 06.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 USD erwirtschaftet worden.

SolarMax Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 623,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SolarMax Technology ein EPS von -0,790 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 90,98 Millionen USD gegenüber 22,99 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at