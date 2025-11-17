SolarMax Technology präsentierte Quartalsergebnisse

SolarMax Technology hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SolarMax Technology -0,210 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 30,6 Millionen USD gegenüber 6,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

