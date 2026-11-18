SolarMax Technology hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,88 USD gegenüber -0,480 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 78,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at