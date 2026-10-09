SolarMax Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SolarMax Technology präsentierte in der am 08.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SolarMax Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,480 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,2 Millionen USD – ein Plus von 48,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SolarMax Technology 6,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at