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18.05.2026 06:31:29
SolarMax Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SolarMax Technology äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
SolarMax Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 114,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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