Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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25.11.2026 06:18:38
Solarstrom knackt erstmals die Marke von 100 Terawattstunden
FREIBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Meilenstein für den Solarstrom in Deutschland: Erstmals sind binnen eines Jahres mehr als 100 Terawattstunden erzeugt worden. Das geht aus Daten der Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE hervor. Die Zahlen enthalten auch den Eigenverbrauch der Betreiber von Solaranlagen. Laut ISE wird dieser konservativ hochgerechnet - die erzeugte Strommenge könnte also sogar etwas höher sein.
Eine Strommenge von 100 Terawattstunden (TWh) ist sehr viel. Eine Terawattstunde sind eine Milliarde Kilowattstunden, in Ziffern: 1.000.000.000. Zum Vergleich: In Hamburg wurden im vergangenen Jahr laut Daten der Stadt und des Energienetzbetreibers 10,7 TWh Strom verbraucht. Haushalte in Deutschland haben oft einen Stromverbrauch von 2.000 bis 4.000 Kilowattstunden.
Dass 2026 ein Rekordjahr wird, ist seit Ende September sicher. Damals wurde der Rekordwert aus dem Vorjahr von 90 TWh bereits Monate vor Jahresende übertroffen. Zu den hohen Werten trugen nach Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) in Berlin sowohl ungewöhnlich viele Sonnenstunden als auch der weitere Ausbau der Photovoltaik bei. Vor 20 Jahren seien im gesamten Jahr dagegen nur 2,2 TWh produziert worden.
Und es wird noch mehr
Bis zum Jahresende wird die aus Solarenergie produzierte Strommenge noch weiter steigen. Die Gesamtmenge lässt sich allerdings nicht einfach aus der bisherigen Produktion hochrechnen. In den noch ausstehenden Wochen bis zum Jahresende wird es durch die kürzeren Tage im Herbst und Winter voraussichtlich weniger Sonnenstunden als beispielsweise im Sommer geben.
Die Marke von 100 TWh sei ein historischer Meilenstein für die Energiewende, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar. "Die Photovoltaik hat sich von einer Nischentechnologie zu einer tragenden Säule unserer Stromversorgung entwickelt. Davon profitiert die gesamte Gesellschaft: durch günstigeren Strom, weniger Energieimporte und deutlich geringere Klimafolgeschäden."
Mehr Strom nur durch Windkraft erzeugt
Die Menge des Stroms, der in Deutschland aus Solarenergie erzeugt wird, steigt den Daten des Fraunhofer ISE zufolge von Jahr zu Jahr an. 2024 kamen durch Sonnenenergie demnach insgesamt 74,4 TWh zusammen - 2025 bereits 90 TWh.
Im laufenden Jahr wurde laut den Daten des Fraunhofer ISE nur durch Windkraft mehr Strom erzeugt - Stand Dienstagnachmittag waren es gut 123 Terawattstunden. Solar liegt demnach mit der neuen Höchstmarke auf Platz zwei - danach folgen Kohle, Gas und Biomasse./mib/DP/zb
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