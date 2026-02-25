Solartron: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Solartron stellte am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,29 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Solartron -0,030 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 70,2 Millionen THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 60,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 176,2 Millionen THB umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,430 THB ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,030 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Solartron im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 62,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 592,52 Millionen THB. Im Vorjahr waren 363,82 Millionen THB in den Büchern gestanden.

