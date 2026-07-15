SolarWindow Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SolarWindow Technologies präsentierte am 13.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SolarWindow Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at