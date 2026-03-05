Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
05.03.2026 23:50:17
Solas Capital Loads Up On Kyndryl With 407,000 Shares Bought
On February 17, 2026, Solas Capital Management, LLC disclosed a new position in Kyndryl (NYSE:KD).According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Solas Capital Management, LLC initiated a new position in Kyndryl, acquiring 407,634 shares. The estimated transaction value is $10.83 million, based on the average price during the quarter. This added stake resulted in a net position change of $10.83 million, reflecting the addition of new shares.Kyndryl operates as a technology services company and IT infrastructure services provider worldwide, supporting mission-critical operations for large enterprises. With a workforce of approximately 80,000 employees, it leverages its scale and expertise to deliver complex, end-to-end technology solutions. Kyndryl has a broad service portfolio and the ability to manage and modernize clients' IT environments on a global scale.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Kyndryl Holdings
