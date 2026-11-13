Solasia Pharma KK Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Solasia Pharma KK Registered stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,37 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,620 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 338,0 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 704,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,0 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at