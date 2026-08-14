Solasia Pharma KK Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Solasia Pharma KK Registered hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Solasia Pharma KK Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,200 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 91,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at