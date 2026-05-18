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18.05.2026 06:31:29
Solasia Pharma KK Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Solasia Pharma KK Registered hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,340 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 76,00 Prozent auf 6,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Solasia Pharma KK Registered 25,0 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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