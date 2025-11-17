Solasia Pharma KK Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Solasia Pharma KK Registered hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,62 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Solasia Pharma KK Registered -1,180 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Solasia Pharma KK Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 366,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,0 Millionen JPY im Vergleich zu 9,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at