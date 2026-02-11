Solasto informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Solasto hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,23 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,71 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,01 Prozent auf 35,59 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

