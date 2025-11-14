Solasto: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Solasto hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,15 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Solasto im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 34,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at