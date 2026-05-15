15.05.2026 06:31:29

Solasto verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Solasto veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Solasto ein EPS von 7,24 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 35,52 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,50 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 40,82 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 42,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Solasto im vergangenen Geschäftsjahr 141,14 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Solasto 137,44 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:22 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Enttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen