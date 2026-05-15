Solasto verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Solasto veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Solasto ein EPS von 7,24 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 35,52 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,50 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 40,82 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 42,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Solasto im vergangenen Geschäftsjahr 141,14 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Solasto 137,44 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at