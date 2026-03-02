SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,270 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,05 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 665,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,720 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A 1,27 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,08 Milliarden CNY – ein Plus von 33,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A 3,06 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,82 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 4,12 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at