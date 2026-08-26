SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,64 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,600 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A 1,70 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at