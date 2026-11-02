SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A 0,050 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 29,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at