Solbar Ningbo Protein Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Solbar Ningbo Protein Technology A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Solbar Ningbo Protein Technology A ein EPS von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.

Solbar Ningbo Protein Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 507,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 400,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,990 CNY. Im Vorjahr waren 0,630 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,75 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,55 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at