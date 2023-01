Solei Cannabis Brand Introduces New Approach to Wellness with New Product Lineup and Brand Refresh

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

Celebrating the Launch of Two New Signature Collections: Solei ‘Slims’ and CBN Softgels Now Available Across Canada TORONTO , Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. ("Tilray" or the "Company") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), a leading global cannabis and consumer packaged goods company,