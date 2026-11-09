Solekia: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Solekia hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Solekia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 435,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 567,63 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Solekia 7,12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,73 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at