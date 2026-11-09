|
09.11.2026 06:31:29
Solekia: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Solekia hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Solekia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 435,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 567,63 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Solekia 7,12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,73 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!