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11.05.2026 06:31:29
Solekia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Solekia präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 851,89 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Solekia 723,24 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Solekia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,93 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1967,92 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 1250,81 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 30,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 28,03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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