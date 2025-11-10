Solekia stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Solekia gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Solekia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 567,63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 326,92 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Solekia mit einem Umsatz von insgesamt 7,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at