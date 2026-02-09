Solekia stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Solekia gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 398,05 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 81,84 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 7,39 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,75 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at