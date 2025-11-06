Soleno Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Soleno Therapeutics präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,830 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at