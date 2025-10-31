Solera National Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Solera National Bancorp veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 21,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

