Solid Biosciences zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Solid Biosciences präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at