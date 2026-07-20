Solid Forsakringsaktiebolag Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Solid Forsakringsaktiebolag Registered gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,99 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 285,4 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 269,1 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at