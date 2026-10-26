Solid Forsakringsaktiebolag Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Solid Forsakringsaktiebolag Registered hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,35 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,42 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,48 Prozent auf 279,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Solid Forsakringsaktiebolag Registered 281,1 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at