Solid Forsakringsaktiebolag Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Solid Forsakringsaktiebolag Registered hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,15 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 274,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 296,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8,31 SEK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Solid Forsakringsaktiebolag Registered ein Gewinn pro Aktie von 8,99 SEK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Solid Forsakringsaktiebolag Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,13 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,22 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 8,52 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 1,06 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at