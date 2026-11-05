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05.11.2026 06:31:28
Solid Power A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Solid Power A hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 73,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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