26.02.2026 06:31:29

Solid Power A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Solid Power A lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,6 Millionen USD.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,510 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Solid Power A -0,540 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Solid Power A 21,75 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,14 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen