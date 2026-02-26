Solid Power A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Solid Power A lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,6 Millionen USD.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,510 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Solid Power A -0,540 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Solid Power A 21,75 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,14 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at