Solid Power A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Solid Power A hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 49,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at