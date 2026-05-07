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07.05.2026 06:31:29
Solid Power A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Solid Power A hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 49,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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